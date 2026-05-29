XTB, jako pierwszy dom maklerski w Polsce, zdecydował się wprowadzić możliwość zarządzania dowolną, pojedynczą pozycją, co ma usprawnić zarządzanie portfelem oraz pozwolić inwestorom bardziej świadomie planować kwestie związane z podatkiem od zysków kapitałowych, podał broker.

„Lider branży inwestycyjnej kontynuuje działania związane z udostępnianiem inwestorom coraz bardziej intuicyjnych i praktycznych rozwiązań. Od 29 maja polscy inwestorzy zyskali możliwość zarządzania pojedynczą pozycją. To klient będzie mógł zdecydować, czy chce sprzedać konkretne akcje lub ETF-y, czy nadal chce korzystać z zasady FIFO. Wprowadzenie tej proklienckiej funkcjonalności było możliwe dzięki rozwojowi technologicznemu platformy inwestycyjnej” – czytamy w komunikacie.

„Od dawna inwestorzy pytali nas o możliwość zarządzania pojedynczymi pozycjami. Widząc, jak ważne jest to dla naszych klientów, podjęliśmy działania związane z wprowadzeniem tego usprawnienia na naszej platformie. Po zewnętrznych konsultacjach podatkowych potwierdziliśmy, że takie rozwiązanie jest możliwe, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów. Cieszę się, że po raz kolejny to właśnie XTB wprowadza innowację na polskim rynku i wyznacza standardy dla całego sektora” – powiedział prezes Omar Arnaout, cytowany w materiale.

Wprowadzona funkcjonalność pozwoli inwestorom lepiej uporządkować portfel inwestycyjny i zarządzać nim w bardziej elastyczny sposób, stwierdzono w informacji.

„Co więcej, rozwiązanie to da również możliwość bardziej świadomego zarządzania podatkiem od zysków kapitałowych, tzw. podatkiem Belki. Dzięki temu Polacy będą mogli skuteczniej planować swoje decyzje inwestycyjne oraz lepiej zarządzać końcowym wynikiem z inwestycji.

Wspomniana funkcjonalność to nie jedyna nowość wprowadzona ostatnio przez XTB. W tym roku niekwestionowany lider polskiego rynku inwestycyjnego udostępnił również rozszerzone funkcjonalności AI w opisach poszczególnych instrumentów oraz zaimplementował nowe rozwiązania zwiększające poziom cyberbezpieczeństwa na platformie, m.in. awaryjną blokadę konta czy możliwość weryfikacji pracownika XTB dzwoniącego do klienta bezpośrednio w aplikacji mobilnej” – wymieniono także.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews