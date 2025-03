XTB zrezygnowało z prowizji od wymiany walut poprzez swoją kartę wielowalutową, chcąc w ten sposób przyciągnąć wielu nowych inwestorów w Polsce, poinformował członek zarządu XTB Filip Kaczmarzyk. W najbliższych tygodniach planuje wprowadzenie dodatkowych walut oraz nowych funkcjonalności.

„Karty wielowalutowe stają się coraz bardziej popularne wśród osób chcących skuteczniej zarządzać swoimi finansami, dlatego nie mogliśmy przejść obojętnie obok tego trendu. Mamy najtańszą ofertę na rynku dla najpopularniejszych w Polsce walut zagranicznych i spodziewam się, że to przekona wielu nowych inwestorów do sprawdzenia możliwości aplikacji XTB” – powiedział Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie.

XTB podał, że dostosował swoją ofertę do potrzeb klientów rezygnując z prowizji od wymiany walut poprzez kartę walutową XTB.

„To obecnie najtańsze rozwiązanie dla Polaków przeprowadzających transakcje w m.in. euro, dolarze amerykańskiego czy funcie szterlingu. Wirtualny portfel wraz z kartą wielowalutową to jedna z najnowszych funkcjonalności dostępnych w XTB. Aplikacja do zarządzania finansami oferuje to rozwiązanie na dziewięciu europejskich rynkach. Obecnie można prowadzić portfel w siedmiu walutach: PLN, EUR, USD, GBP, HUF, RON i CZK. Produkt systematycznie zyskuje na popularności i zbiera pozytywne opinie klientów” – czytamy w komunikacie.

Bezprowizyjna wymiana walut poprzez kartę wielowalutową XTB jest dostępna bez limitów i dodatkowych warunków dla wszystkich posiadaczy wirtualnego portfela, podkreśliła spółka.

„Portfel ten jest natomiast dostępny dla osób fizycznych posiadających rachunek inwestycyjny w XTB. Karta została wydana na licencji Mastercard przez DiPocket UAB, Instytucję Pieniądza Elektronicznego zarejestrowaną przez Bank Litwy. Wkrótce karta wielowalutowa zyska nowe funkcjonalności XTB intensywnie pracuje nad rozwojem wirtualnego portfela z kartą wielowalutową. W najbliższych tygodniach planowane jest wprowadzenie dodatkowych walut oraz nowych funkcjonalności, dzięki którym rozwiązanie to stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla nowych grup odbiorców” – czytamy dalej.

„W świecie inwestycji pokazaliśmy już, że oferta XTB wyróżnia się nie tylko pod względem kosztowym, ale spełnia także inne kluczowe oczekiwania naszych inwestorów. Przykładem są takie funkcjonalności jak Prawo Ułamkowe czy automatyzacja Planów Inwestycyjnych. W ten sposób sprawiliśmy, że inwestowanie jest dostępne jak nigdy wcześniej. Teraz idziemy o krok dalej i wkrótce zaproponujemy dodatkowe funkcjonalności karty wielowalutowej, które uczynią ją bezkonkurencyjną na rynku” – podsumował Kaczmarzyk.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews