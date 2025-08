XTB wprowadza nowe standardy bezpieczeństwa i odpowiedzialności w sektorze finansowym. Spółka zdecydowała się objąć szczególną opieką inwestorów, którzy padli ofiarą cyberprzestępców, poinformował prezes Omar Arnaout. XTB zrekompensuje inwestorom wszystkie środki utracone w wyniku działań cyberprzestępców, przy czym ataki dotyczyły tylko 0,017% klientów.

„Po wdrożeniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa i zapowiedzi kolejnych działań technologicznych oraz edukacyjnych, spółka zdecydowała się objąć szczególną opieką inwestorów, którzy padli ofiarą cyberprzestępców” – czytamy w komunikacie.

W obliczu rosnących zagrożeń, XTB, jako lider branży inwestycyjnej w Polsce i jeden z czołowych fintechów w Europie, podejmuje strategiczne kroki w kierunku wzmacniania zaufania klientów, zaznaczono w informacji.

„Poza wdrożeniem zabezpieczeń opartych o nowe technologie, współpracą z ekspertami ds. bezpieczeństwa i realizacją kampanii edukacyjnej, spółka zdecydowała się zrekompensować inwestorom wszystkie środki utracone w wyniku działań cyberprzestępców. Według danych XTB, ataki cyberprzestępców dotyczyły zaledwie 0,017% klientów. Żaden z klientów dotkniętych działaniami cyberprzestępców, nie miał aktywnej funkcji uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA), która stanowi skuteczne zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do konta” – czytamy dalej.

„Naszą strategią jest oferowanie najlepszej aplikacji inwestycyjnej do zarządzania inwestycjami zarówno pasywnie jak i aktywnie. Chcemy, żeby nasi klienci mieli pewność, że w aplikacji XTB mogą bezpiecznie inwestować z myślą o długoterminowych celach czy dodatkowej emeryturze. Budowanie relacji opartej na zaufaniu jest dla nas najważniejsze, dlatego podjęliśmy decyzję o rekompensacie środków wszystkim naszym klientom, którzy padli ofiarą cyberprzestępców. Odbieramy to jako cenną lekcję zarówno dla nas, inwestorów indywidualnych jak i całej społeczności. Wierzymy, że temat cyberbezpieczeństwa nie będzie pojawiał się w przestrzeni informacyjnej tylko w przypadku sensacyjnych materiałów, a przerodzi się w długoterminową kampanię edukacyjną” – powiedział Arnaout, cytowany w materiale.

W najbliższych tygodniach XTB będzie kontaktować się bezpośrednio z klientami, którzy złożyli reklamacje związane z utratą środków w wyniku działań cyberprzestępców, by klienci jak najszybciej odzyskali utracone środki w całości. Spółka szacuje, że całościowa kwota rekompensat nie będzie miała materialnego wpływu na wyniki finansowe, podano także.

XTB umożliwia aktywację 2FA od 2024 roku. Początkowo oferowano uwierzytelnianie przez SMS, a w lipcu 2025 roku dodano drugą metodę – TOTP (Time-based One-Time Password). Dzięki niej użytkownicy mogą generować jednorazowe kody w aplikacjach takich jak Google Authenticator, Microsoft Authenticator czy Apple Passwords.

„Obecnie, kończy się proces związany z obowiązkowym uruchomieniem 2FA u wszystkich użytkowników w Polsce. W najbliższych tygodniach ruszy on również w pozostałych oddziałach europejskich. Dodatkowo, od IV kwartału tego roku, 2FA będzie włączane automatycznie dla każdego nowego klienta” – zaznaczono także.

„Zdajemy sobie sprawę, że branża finansowa musi wyróżniać się najwyższymi standardami bezpieczeństwa i zaufania. W końcu to właśnie takie instytucje jak XTB są miejscem, gdzie pieniądze klientów pracują. Cyberbezpieczeństwo jest naszym priorytetem i nie są to tylko deklaracje – w 2024 roku budżet Wydziału Bezpieczeństwa w XTB zwiększył się o 48% rok do roku, a zakładamy, że w kolejnych latach te inwestycje będą systematycznie rosły” – dodał Arnaout.

W najbliższych miesiącach XTB planuje wdrożyć kolejne rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa środków klientów. Wśród nich jest m.in. wprowadzenie możliwości natychmiastowego wylogowania się z wszystkich sesji i zablokowanie konta z poziomu aplikacji mobilnej czy też bieżąca analiza zachowań inwestorów na platformie połączona. Ponadto, Wydział Bezpieczeństwa w XTB regularnie współpracuje z zespołem CSIRT Komisji Nadzoru Finansowego oraz z CERT Polska, wskazano również.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews