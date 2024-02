XTPL otrzymała informację o zatwierdzeniu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych zastrzeżeń patentowych dla wynalazku „Method of filling a microcavity with a polymer material, a filler in a microcavity, and an apparatus for filling a microcavity on or in a substrate with a polymer material”, podała spółka. Procedurę zgłoszeniową dla patentu rozpoczęto 1 czerwca 2021 roku i jest to też data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie stosownych opłat. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 29 przyznanych patentów.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Opracowana w XTPL technologia znajduje zastosowanie w obszarach rosnącej branży elektroniki drukowanej m.in. półprzewodników, wyświetlaczy i zaawansowanych płytek PCB. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

Źródło: ISBnews