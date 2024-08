Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych udzielił patentu na wynalazek XTPL pn. „Method of detecting surface irregularities on or in an internal surface of a cylinder for use in a piston-cylinder assembly, and related apparatus”, podała spółka. Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej komercjalizacji technologii spółki w zakresie rozwiązań technologicznych dla rynku elektroniki nowej generacji, podkreślono w komunikacie.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

Źródło: ISBnews