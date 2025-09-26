XTPL wydłużyło horyzont czasowy na osiągnięcie 100 mln zł sprzedaży komercyjnej z końca 2026 r. do końca 2028 r., poinformował członek zarządu ds. finansowych Jacek Olszański. Spółka prowadzi cztery równoległe procesy, których celem jest zabezpieczenie finansowania na przyszły rok.

„W oparciu o doświadczenia z trzyletniego okresu realizacji strategii 2023-2026, XTPL dokonał jej aktualizacji i przyjął strategię na lata 2026-2028. W ciągu ostatnich trzech lat spółka zrealizowała większość założonych celów w ramach programu inwestycyjnego na kwotę ok. 60 mln zł, wzmacniając organizację w trzech kluczowych obszarach: sprzedaży, produkcji i B+R. W efekcie XTPL jest przygotowany do dalszego skalowania i obsługi zwiększonego wolumenu zamówień w obrębie wszystkich trzech linii biznesowych, rozpoczął pierwsze wdrożenie przemysłowe swojej technologii, otworzył zagraniczne centrum demonstracyjno-sprzedażowe w USA, które osiągnęło próg rentowności w ciągu pierwszych 12 miesięcy i prowadzi zaawansowane prace rozwojowe związane z uruchomieniem nowej linii biznesowej o roboczej nazwie DPS+” – czytamy w komunikacie.

„Tempo konwersji projektów w pipeline na kolejne wdrożenia i zamówienia produktów XTPL stało się powodem ponownej ewaluacji naszych celów finansowych określonych w strategii, co skutkowało jej aktualizacją i przyjęciem strategii na lata 2026-2028. Kluczowa zmiana dotyczy wydłużenia horyzontu czasowego osiągnięcia zakładanych 100 mln zł sprzedaży komercyjnej z końca 2026 roku do końca 2028 roku. Jest to efekt przyjęcia bardziej konserwatywnych szacunków w zakresie tempa dostarczania modułów w kolejnych spodziewanych wdrożeniach przemysłowych, na co wskazują doświadczenia z aktualnej współpracy z chińskim partnerem. Dodatkowym czynnikiem jest obserwowana przez nas rynkowa adopcja technologii XTPL przez globalnych producentów elektroniki nowej generacji, która wymaga więcej czasu względem naszych pierwotnych założeń. Niezmiennie identyfikujemy natomiast wysoki potencjał rynkowy w zakresie ilości możliwych do dostarczenia modułów UPD w ewaluowanych projektach oraz liczby urządzeń DPS, a wkrótce także DPS+ w ramach nowej linii biznesowej” – wyjaśnił Olszański, cytowany w materiale.

Strategia na lata 2026-2028 identyfikuje lukę kapitałową w pierwszej połowie 2026 r. na poziomie ok. 15-20 mln zł, wskazał członek zarządu XTPL.

„Dlatego prowadzimy obecnie cztery równoległe procesy, których celem jest zabezpieczenie finansowania na rok 2026, w którym oczekujemy komercjalizacji nowej linii biznesowej DPS+ oraz kolejnych wdrożeń przemysłowych, co umożliwi dalsze samodzielne finansowanie rozwoju XTPL. Pierwsza badana możliwość to pozyskanie finansowania dłużnego od instytucji lub banków. Druga to środki dotacyjne, gdzie w ostatnich miesiącach złożyliśmy nowe wnioski na łączną sumę dofinansowania przekraczającą 7 mln zł, a kilka tygodni temu projekt spółki przeszedł do kolejnej fazy oceny w naborze FENG. Trzecie źródło to możliwość pozyskania inwestora strategicznego, który objąłby mniejszościowy udział w spółce. Ostatnią z rozpatrywanych opcji jest podwyższenie kapitału i emisja akcji skierowana do rynku. W IV kwartale spodziewamy się podjęcia decyzji co do wyboru możliwego i najlepszego dla spółki narzędzia celem zabezpieczenia dalszego rozwoju XTPL, którego perspektywy wzrostu kształtują się dziś znacząco lepiej niż rok temu” – zakończył Olszański.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w 2019 r.

Źródło: ISBnews