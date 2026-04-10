yarrl zawarł umowę ramową z Centralnym Ośrodkiem Informatyki Ministerstwa Finansów, której przedmiotem jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na prace związane z wytwarzaniem lub wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych, podała spółka. Łączna maksymalna wartość umowy ramowej ze wszystkimi wykonawcami wynosi 79,88 mln zł brutto. Umowa została zawarta na 36 miesięcy lub do wyczerpania wskazanej kwoty, jeśli nastąpi to wcześniej.

yarr powstał z połączenia firm Unima 2000 Systemy Informatyczne, działającej na polskim rynku od 1992 roku, oraz firmy pTAG specjalizującej się w budowie i rozwoju oprogramowania na zlecenie. Obecnie spółka zatrudnia ponad 500 pracowników i współpracowników. Ma swoje biura w Krakowie, Warszawie oraz Zielonej Górze. Realizuje złożone projekty informatyczne dla klientów z wielu sektorów gospodarki, z akcentem na sektory regulowane, takie jak sektor publiczny i finansowy. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

