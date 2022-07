Z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) obejmujących transakcje leasingowe skorzysta ok. 6 tys. małych i średnich przedsiębiorstw, a możliwa kwota udzielonych gwarancji wyniesie 1,3 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez BGK pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19.

Projekt został skierowany do konsultacji, które potrwają do 8 lipca br. Jest to przedłużenie obowiązujących do 30 czerwca 2022 r. rozwiązań, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielania przez BGK pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19.

„Szacuje się, iż ze wsparcia w formie gwarancji BGK obejmujących transakcje leasingowe skorzysta ok. 6 tys. przedsiębiorców z sektora MŚP, a możliwa kwota udzielonych gwarancji wyniesie 1,3 mld zł” – czytamy w OSR.

Do 18 czerwca 2022 r. BGK udzielił gwarancji transakcji leasingowych na łączną kwotę 602 mln zł. Dzięki tym gwarancjom instytucje finansowe udzieliły transakcji leasingowych o łącznej wartości 753 mln zł. W tym okresie udzielono 3 543 gwarancji, podano także. Zgodnie z projektem gwarancje będą mogły być udzielane do 31 grudnia 2022 r. Gwarancja BGK miałaby objąć (jak dotychczas) 80% kwoty transakcji leasingowej, z czego 70% kwoty gwarancji objęte byłoby regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Wartość finansowania przedmiotów przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 2021 r. 88 mld zł. Blisko 74% leasingobiorców to MŚP, dlatego też skierowana do nich pomoc publiczna, obejmująca transakcje leasingowe, będzie stanowiła istotne wsparcie ich działalności, podsumowano.

