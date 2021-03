Z platformy PZU Cash – portalu, dzięki któremu pracownicy różnych firm mają szybki dostęp do tanich i bezpiecznych pożyczek – może korzystać ponad 160 tys. osób, od teraz również osoby zatrudnione w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) i Telewizji Polskiej (TVP) oraz użytkownicy platformy benefitowej Nais, podała Grupa PZU.

„Ogromnie się cieszę, że Polska Grupa Górnicza i Telewizja Polska zaufały portalowi Cash i wspierają komfort finansowy swoich pracowników. Widzimy, że nadchodzi czas nowych benefitów, które będą stanowić realne wsparcie dla pracowników. Portal Cash oferuje klientom sprawdzone rozwiązanie finansowe, które może odpowiadać ich potrzebom. Co ważne, z naszej oferty mogą korzystać nie tylko duże firmy, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa. Ostatnio nawiązaliśmy również współpracę z platformą Nais, uzupełniając ofertę platformy o atrakcyjny i unikalny na polskim rynku benefit finansowy” – powiedziała prezes zarządu PZU Cash Weronika Dejneka, cytowana w komunikacie.

Przeciętna wartość pożyczki udzielonej za pośrednictwem portalu Cash wyniosła ponad 12 tys. zł. Pożyczka taka nie ma żadnych ukrytych kosztów czy warunków dodatkowych. Jest udzielana na okres od 3 do 36 miesięcy, a przyznane środki można spożytkować na dowolny cel konsumpcyjny. Maksymalna kwota pożyczki to 50 tys. zł. Proces jest w pełni zdalny – od wypełnienia wniosku online aż do podpisania umowy i otrzymania środków, podkreślono.

Cash to efekt współpracy PZU i Alior Banku. Po zakończonym w 2020 r. pilotażu w PZU portal Cash został udostępniony również dla innych firm. Oprócz PGG i TVP oraz użytkowników Nais mogą z niego korzystać pracownicy i agenci PZU, pracownicy LINK4, PKP TELKOL i oraz firm z segmentu MSP. Portal jest cały czas rozwijany i wkrótce pojawią się nowe funkcjonalności, a także dodatkowe materiały edukacyjne.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Źródło: ISBnews