Z programu Allegro Smart!, który rozpoczął się 7 lat temu, korzysta 7 mln użytkowników, a zaoszczędzili ponad 15 mld zł na dostawach, podało Allegro. 92% subskrybentów uznaje usługę za opłacalną, a Net Promoter Score osiąga poziom 90.

„Od momentu uruchomienia programu Allegro Smart! zgromadziło aż 7 mln użytkowników, którzy łącznie zaoszczędzili ponad 15 mld zł. Średnio użytkownik posiadający 12-miesięczny pakiet Smart! oszczędza 800 zł rocznie […] Użytkownicy Smart! oceniają program bardzo pozytywnie – 92% uznaje go jako opłacalny. Chętnie też poleciliby usługę innym, co potwierdza Net Promoter Score na poziomie 90” – czytamy w komunikacie.

Z okazji 7 urodzin Allegro Smart!, ruszyła loteria, podczas której subskrybenci usługi mają szansę wygrać nagrody o łącznej wartości ponad 2,7 mln zł, podano także.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews