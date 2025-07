Z kolejowych przewozów o charakterze usług publicznych (PSC) skorzystało 97,9% pasażerów w I kw. 2025 r., wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego (UTK). Klientami przewozów komercyjnych było 2,1% podróżnych. Najwięcej osób skorzystało z relacji o charakterze wojewódzkim i aglomeracyjnym – było to 83,3 mln osób, czyli 81,3% podróżnych.

„Liczba pasażerów w I kwartale 2025 r. wzrosła w porównaniu do tego samego okresu w 2024 r. o 6,1% (wzrost o 5,9 mln osób). W relacjach o charakterze usług publicznych (PSC) liczba pasażerów przekroczyła 100 mln, co przełożyło się na wzrost o 6% (5,7 mln osób). Z połączeń komercyjnych skorzystało 2,1 mln podróżnych. W tym przypadku wzrost wyniósł 10,8% (209 tys. osób). W ramach przewozów okazjonalnych pociągi obsłużyły natomiast niemal 10 tys. osób” – czytamy w komunikacie.

Udział przewozów w ramach usług publicznych spadł względem okresu sprzed roku o 0,1 pkt proc. – do 97,9%. Udział przewozów komercyjnych wyniósł 2,1% i zwiększył się o 0,1 pkt proc. Przewozy okazjonalne miały udział na poziomie 0,01%.

Praca przewozowa w I kw. 2025 r. przekroczyła 6,5 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost r/r o 6,9% (419 mln pasażerokilometrów). W przewozach o charakterze usług publicznych praca przewozowa osiągnęła poziom niemal 6 mld pasażerokilometrów i był to wzrost o 6,3% (353 mln pasażerokilometrów). Dla przewozów komercyjnych praca przewozowa wyniosła 568 mln pasażerokilometrów – więcej o 13,1% (66 mln pasażerokilometrów) r/r. Przewozy w ramach przejazdów okazjonalnych wypracowały 370 tys. pasażerokilometrów – o 52% (398 tys. pasażerokilometrów) mniej niż przed rokiem, wskazano również.

„Udział pracy przewozowej wykonanej w ramach przewozów o charakterze usług publicznych wyniósł w I kwartale 91,3%. Oznacza to spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu do I kwartału 2024 r. Udział pracy przewozowej w przewozach komercyjnych wzrósł do 8,7%, czyli o 0,5 pkt proc. względem I kwartału 2024 r. Praca przewozowa dla przewozów okazjonalnych to 0,01% udziału w przewozach pasażerskich (zmiana o 0,007 pkt proc. względem I kwartału 2024 r.)” – czytamy dalej.

Liczba pasażerów, która skorzystała w I kw. 2025 r. z przewozów wojewódzkich osobowych i aglomeracyjnych, wyniosła 83,3 mln osób i była wyższa o 5,3% (4,2 mln osób) niż w I kw. 2024 r.

Największy wzrost dynamiki liczby pasażerów, o 26,1%, wystąpił w kategorii połączeń międzywojewódzkich ekspresowych i Intercity (310 tys. osób więcej). W ramach rocznej zmiany rozkładu jazdy PKP Intercity wprowadziło nowe połączenia ekspresowe. Pociągi Ekspres Intercity Premium zaczęły kursować do Szczecina i Poznania. Znaczące wzrosty odnotowały połączenia międzynarodowe EuroCity i połączenia realizowane w strefie transgranicznej. W przypadku tych pierwszych liczba pasażerów wzrosła o 17,9% (24 tys. podróżnych) – do 159 tys. pasażerów. W przypadku połączeń realizowanych w strefie transgranicznej wzrost wyniósł także 17,9% (13 tys. osób) – do 85 tys. pasażerów. Największy spadek odnotowały przewozy okazjonalne – o 41,6% (6,9 tys. osób), podano także.

Od stycznia do marca 2025 r. przewozy wojewódzkie i aglomeracyjne stanowiły 81,3% wszystkich kategorii przewozów. W przypadku połączeń międzywojewódzkich udział ten wyniósł 16,3%, natomiast połączenia międzynarodowe i połączenia w strefie transgranicznej objęły łącznie 2,4% udziału.

„Wagonami I klasy w I kwartale 2025 r. podróżowało 1,5 mln pasażerów, co stanowi 1,4% łącznej ich liczby w tym czasie. Z wagonów klasy II skorzystało 100,8 mln osób, czyli 98,5% wszystkich podróżnych. Miejsca w wagonach sypialnych i wagonach z miejscami do leżenia wykupiło 86,5 tys. osób. Ich udział w przewozach stanowił 0,1%. Liczba pasażerów w I klasie wzrosła w I kwartale o 10,1% (wzrost o 135 tys. osób) w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. II klasę wybrało o 6,1% pasażerów więcej (wzrost o 5,8 mln osób). Z podróży w wagonach sypialnych i w wagonach z miejscami przeznaczonymi do leżenia skorzystało o 13,5% pasażerów mniej niż przed rokiem (mniej o 13,6 tys. osób)” – czytamy dalej.

Bilety jednorazowe kupiło 46,2% (47,3 mln) wszystkich podróżnych – 22,6 mln osób (47,7%) kupiło bilety ulgowe, a pozostałe 24,8 mln pasażerów (52,3%) kupiło bilety normalne. Z biletów okresowych skorzystało 44,1% pasażerów (45,2 mln) – 27,4 mln osób (60,6%) wybrało bilety okresowe ulgowe, a pozostałe 17,8 mln pasażerów (39,4%) korzystało z biletów normalnych. Pozostałe bilety stanowiły 9,7% udziału (9,9 mln), zakończono.

