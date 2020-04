Po ponad tygodniu od rozpoczęcia sprzedaży przez Generali produktu Covid-19 w ramach Grupowego Ubezpieczenia, ochroną objętych zostało już ponad 10 tysięcy osób, podała spółka.

„Bardzo nas cieszy to, że tak wielu pracodawców zainteresowanych jest zapewnieniem ochrony dla swoich pracowników. To świadczy o ich odpowiedzialności i dbałości o zespół. Potwierdza to również, że ubezpieczenie może być benefitem, jaki firma może zapewnić swojej załodze. Chcemy być w tym partnerem dla pracodawców i dostarczać im odpowiednie produkty, jak ostatnio wdrożone ubezpieczenie Covid-19” – powiedział prezes Generali TU Arkadiusz Wiśniewski, cytowany w komunikacie.

Ubezpieczenie Covid-19 w Generali to pierwszy i jedyny dotychczas tego typu produkt na rynku, który zapewnia ochronę na wypadek zachorowania na Covid-19. Jest to odrębne ubezpieczenie grupowe oferowane przedsiębiorcom zatrudniającym minimum 10 osób. Klient sam decyduje, który z trzech pakietów chce sponsorować swoim pracownikom w ramach składki w wysokości 49,90 zł, 69,90 zł lub 89,90 zł za jedną osobę za rok. Pakiety te różnią się między sobą wysokościami sum ubezpieczenia. W zależności od wybranego pakietu, w sytuacji kiedy pracownik będzie miał zdiagnozowaną chorobę Covid-19 może liczyć na wypłatę świadczenia, podano także.

W ramach ubezpieczenia Generali zapewnia także praktyczne usługi assistance po hospitalizacji, takie jak pomoc domowa, opieka nad dzieckiem, nad osobą starszą, zwierzętami oraz transport medyczny i konsultacje lekarza pierwszego kontaktu.

„Wiemy również, że wiele firm przeorganizowało swoją działalność i ich pracownicy realizują swoje zadania z domu. Część jest poddawana kwarantannie. Izolacja może być trudnym doświadczeniem dla wielu osób i może wywołać np. stany lękowe czy depresyjne, dlatego w ramach naszego produktu ubezpieczeni pracownicy mogą także otrzymać pomoc psychologa w każdej sytuacji związanej z Covid-19” – dodał Wiśniewski.

Generali Polska jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych. W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1998 r. działając w trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych. Działalność w Polsce Generali prowadzi poprzez cztery wyspecjalizowane spółki: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Generali Finance Sp. z o.o.

Źródło: ISBnews