Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) – spółka zależna Grupy Azoty – uruchomiła wytwórnię nawozów granulowanych o wartości 430 mln zł, w skład której wchodzą – oprócz linii produkcyjnych – najnowocześniejsza w Polsce pakownia oraz hale sezonowania, podała spółka.

W lipcu 2020 r. przeprowadzony został rozruch technologiczno-mechaniczny pierwszej linii produkcyjnej, a teraz ruszyła produkcja ciągła nawozów. Tym samym zakończona została jedna z największych inwestycji nawozowych ostatnich lat w naszym kraju, o wartości 430 mln zł, podkreślono.

Zdolności produkcyjne dwóch linii wynoszą do 820 tys. ton rocznie. Linia produkcyjna saletry amonowej granulowanej (AN 32% N) może wytwarzać 1200 ton na dobę, a linia saletrzaku (CAN 27% N) – 1400 ton na dobę. Druga linia zostanie uruchomiona w pierwszej połowie przyszłego roku, podano również.

„Wsparcie rolników w ich codziennej pracy to jeden z najważniejszych celów Grupy Azoty, dlatego nieustannie dbamy o rozwój naszych produktów, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Mam tu na myśli opracowanie formuł produktów ograniczających emisyjność nawozów azotowych z jednej strony, a z drugiej poprawiających efektywność nawożenia. Uruchomiona dziś wytwórnia nawozów granulowanych to kolejny krok w kierunku dostarczania rolnikom najlepszych jakościowo produktów, odpowiadających na ich potrzeby” – powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie.

Poza instalacjami produkcyjnymi inwestycja obejmowała także budowę infrastruktury oraz obiektów logistycznych – przeznaczonych do rozładunku i przeróbki surowca, a także magazynu gotowych produktów i pakowni, w której zamontowano jedyne tego typu w Polsce w pełni automatyczne urządzenia do pakowania nawozów w kontenery elastyczne, zaznaczono.

„Zakład nawozów granulowanych to wkład naszej spółki i całej Grupy Azoty w rozwój nowoczesnego rolnictwa. […] Jest to jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów azotowych w Europie. Produkcja spełnia zarówno wysokie standardy bezpieczeństwa i wymogów środowiskowych, jak również transportu wytworzonych produktów” – dodał prezes ZA Puławy Tomasz Hryniewicz.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,21 mld zł w 2020 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews