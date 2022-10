Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” w związku ze zmianą warunków rynkowych podjęły decyzję o dociążeniu i uruchomieniu dziś instalacji produkcji nawozów azotowych w Segmencie Agro, podała spółka.

„Uwzględniając obecnie prowadzoną produkcję (Segment Agro: siarczan amonu z Instalacji Odsiarczania Spalin, produkty nienawozowe poza melaminą) po uruchomieniu instalacji nawozowych, w postoju nadal pozostanie instalacja kaprolaktamu (Segment Tworzywa) oraz instalacja melaminy (Segment Agro)” – czytamy w komunikacie.

22 sierpnia Puławy podały, że w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego podjęły decyzję o czasowym zatrzymaniu pracy kolejnych instalacji i ograniczeniu produkcji. Spółka ograniczyła produkcję amoniaku do około 10% możliwości produkcyjnych. Produkcja została wstrzymana w Segmencie Tworzywa oraz w Segmencie Agro, z wyjątkiem produkcji: siarczanu amonu z Instalacji Odsiarczania Spalin, NOXy, Likam oraz PULNOX.

10 sierpnia ZA Puławy całkowicie wstrzymały do odwołania produkcję melaminy. Wcześniej w lipcu spółka ograniczyła produkcję melaminy do poziomu ok. 20% maksymalnych zdolności produkcyjnych m.in. z powodu rosnących cen gazu.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Źródło: ISBnews