Zaawansowanie realizacji wszystkich prac (projektowania, zakupów i dostaw oraz budowy) przy budowie elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce (CCGT Ostrołęka) o mocy ok. 750 MW wynosiło na koniec lipca powyżej 40%, podała Energa. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

18 sierpnia wykonano podziemną część fundamentu, na którym zostanie posadowiony turbozespół. Łącznie wbudowano 2 400 m3 mieszanki betonowej.

„Fundament dźwigać będzie masywny cokół, na którym umieszczone zostaną ważące łącznie około 2 tys. ton urządzenia tworzące jednowałowy turbozespół. W celu zapewnienia odpowiedniej nośności i stabilności, fundament został wykonany jako żelbetowy, posadowiony na głębokości 2,5 m poniżej poziomu terenu” – czytamy w komunikacie.

Na fundamencie budynku kotłowni posadowiono konstrukcję stalową kotła odzysknicowego (HRSG). Dostarczane są także kluczowe urządzenia – w sierpniu odebrano już część wysokoprężną i średnioprężną turbiny parowej. W wrześniu planowany jest transport części niskoprężnej turbiny parowej, skraplacza i części generatora. Do Ostrołęki zostaną przetransportowane urządzenia ważące łącznie kilka tysięcy ton, wymieniono.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Źródło: ISBnews