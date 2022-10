Żabka Polska została pierwszym uczestnikiem mechanizmu finansowania Supply Chain Solutions Framework (SCSF), który został uruchomiony przez Europejskie Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) we współpracy z Santander Bank Polska, podał EBOR. Udział EBOR w programie wyniesie do 225 mln zł.

„EBOR uruchomił Supply Chain Solutions Framework, nowy mechanizm mający na celu zapewnienie przystępnego finansowania dla dostawców (w tym małych i średnich przedsiębiorstw – MŚP), którzy są dostawcami dużych przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową. Pierwszy projekt będzie miał miejsce w Polsce we współpracy z Santander Bank Polska” – czytamy w komunikacie.

Program obejmie również inne gospodarki w regionach EBOR.

„Program pozwoli Żabce wspierać swoich dostawców, z których większość to MŚP, poprzez zwiększenie ich dostępu do finansowania kapitału obrotowego. Dostawcy mogą również otrzymać wsparcie doradcze w ramach wieloletniego programu EBOR 'Advice for Small Businesses’, które pomoże im dostosować się do najlepszych praktyk w zakresie standardów środowiskowych, społecznych i zarządzania” – czytamy dalej.

Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience.

Jak podał EBOR w 2017 r., bank uczestniczył w przejęciu sieci Żabka, z udziałem kapitałowym w wysokości do 25 mln euro. Wówczas Żabka została przejęta przez fundusze zarządzane przez CVC Capital Partners, jedną z wiodących na świecie grup private equity, od poprzedniego właściciela Mid Europa Partners.

Dotychczas EBOR zainwestował w Polsce ponad 11,7 mld euro w ramach około 480 projektów.

Źródło: ISBnews