Grupa Żabka przygotowuje się do rozwoju własnej logistyki e-commerce pod nazwą Izidrop, poinformował Group Chief Strategy & Development Officer Tomasz Blicharski. Usługa będzie dotyczyć przede wszystkim zwrotów zakupów e-commerce.

„Przygotowujemy się do rozwoju własnej logistyki e-commerce, a usługę nazwaliśmy Izidrop. Będzie ona głównie dla klientów, którzy chcą dokonywać zwrotów. Będzie to rozwiązywane przy pomocy naszej własnej logistyki Izidrop, wykorzystującej rozbudowaną platformę logistyczną Grupy do świadczenia konkurencyjnej cenowo usługi dostarczania przesyłek” – powiedział Blicharski podczas wideokonferencji.

„Projekt będzie ruszał w najbliższym czasie i skala obejmie całą sieć” – dodał.

Wyjaśnił, że usługa dotyczy produktów, które nie są zakupione czy odebrane w sklepie Żabka, a ogólnie zakupów e-commerce, zaś zwrot może być dokonany właśnie dzięki usłudze Izidrop. Usługa będzie zintegrowana z aplikacją Żabki i dostępna zarówno dla firm e-commerce jak i klientów Żabki.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews