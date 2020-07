Żabka testuje usługę automatycznej obsługi paczek – wydawanie i odbiór przesyłek obsłuży najnowszej generacji robot kartezjański, podała sieć. Automat funkcjonuje już w sklepie Żabka w Poznaniu przy ul. Matyi.

„Z roku na rok widzimy duże wzrosty liczby obsługiwanych paczek w naszej sieci, w ubiegłym roku obsłużyliśmy ich ponad 12 mln. To znak, że skutecznie dostosowaliśmy się do potrzeb naszych klientów i oferując usługę w ponad 6 tys. sklepów w całej Polsce, w bardzo dobrych lokalizacjach, w dogodnych godzinach otwarcia placówek, zapewniliśmy szybką obsługę. Dzięki automatowi wyniki będą jeszcze lepsze. Rozwiązanie nie tylko pozwala nam na usprawnienie procesu odbioru i zwrotów przesyłek, ale także znacznie przyspieszy obsługę klientów odwiedzających nasze sklepy. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest również to, że nie wymaga dużo miejsca i może być zaadoptowane w niemal całej sieci naszych sklepów” – powiedziała wiceprezes Żabka Polska Anna Grabowska, cytowana w komunikacie.

Urządzenie do nadawania i odbioru paczek wyprodukowane zostało przez polską firmę Retail Robotics, podano także.

„Urządzenie PickupHero, które wdrożyliśmy w sklepie sieci Żabka, to innowacja technologiczna na skalę światową. Jego niewielkie wymiary to rewolucja, jakiej potrzebują zatłoczone i zakorkowane miasta. PickupHero zmienia małe sklepy typu convenience w zautomatyzowane huby logistyczne. To rozwiązanie łączy korzyści z punktu widzenia klienta, sieci handlowych i całego rynku e-commerce” – powiedział chief marketing officer i partner w Retail Robotics mówi Marek Piotrowski, cytowany w komunikacie.

Firma Żabka Polska jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 6250 placówek prowadzonych przez 4700 franczyzobiorców pod marką Żabka.

Źródło: ISBnews