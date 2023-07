Zaległe zadłużenie podmiotów z branży turystycznej maleje. W maju 2023 r. suma ich nieopłaconych w terminie zobowiązań wynosiła 78,7 mln zł. To ponad 2 mln zł mniej niż w chwili pojawienia się COVID-19, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor.

„Gdy panowały lockdowny zaległości wzrosły o jedną trzecią i przekroczyły 108 mln zł, ale od 2022 r., jakby nie patrzeć w warunkach szalejącej inflacji, zaległe zadłużenie organizatorów turystyki malało. Z punktu widzenia problemów z rozliczeniami, niezła passa przedsiębiorców związanych z turystyką trwa do dziś, a biorąc pod uwagę trwającą wojnę w Ukrainie i spowodowany tym kryzys – jest niemałym i niewątpliwie pozytywnym zaskoczeniem” – skomentował główny analityk BIG InfoMonitor Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.

Polacy nadal chętnie wyjeżdżają na urlopy. Jak pokazuje badanie CBOS, w 2022 r. odsetek wyjeżdżających przynajmniej raz w roku, na co najmniej dwudniowy wypoczynek, wrócił do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Powróciły też wyjazdy zagraniczne. W 2022 r. za granica wypoczywał blisko co piąty dorosły Polak (18%, wzrost o 7 pkt. proc.w stosunku do roku 2021), przy czym 7% (wzrost o 3 pkt. proc.) ogółu badanych stanowili wypoczywający wyłącznie za granica, a 11% (wzrost o 4 pkt proc.) łączyło wypoczynek zagraniczny z krajowym.

Potwierdzają to dane przedstawione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W 2022 r. w polskich portach lotniczych obsłużono prawie 41 mln pasażerów – ponad dwa razy więcej niż w roku 2021 i tylko o 16% mniej niż w 2019. Ruch lotniczy w Polsce zatem systematycznie się odbudowywał i to mimo konsekwencji konfliktu za naszą wschodnią granicą, tj. rosnącej inflacji, wysokich cen paliwa czy braku możliwości wykonywania przelotów nad terytorium Ukrainy i Rosji.

„Wzmożone zainteresowanie wyjazdami zagranicznymi obserwują nie tylko biura, ale też inni organizatorzy turystyczni. Zainteresowanie wzrosło i jest takie samo lub wyższe niż przed pandemią i przed wojną w Ukrainie. Oczywiście są akurat wakacje i to na pewno ma wpływ na wzrosty, ale przy oferowaniu wyjazdów na dowolne kierunki mamy większy ruch niezależnie od sezonu” – dodał założyciel i CEO Getaway Grzegorz Mikielewicz.

Źródło: ISBnews