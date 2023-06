PepsiCo do dnia otwarcia zakładu w Świętem k/Środy Śląskiej uruchomiło trzy linie produkcyjne, a w niedługim czasie otworzy kolejne dwie linie. Według pierwotnego planu, zakład będzie produkował przekąski na ośmiu liniach produkcyjnych, poinformował ISBnews lider projektu nowego zakładu Krzysztof Dudziński. Firma podkreśla , że zakład jest zaprojektowany z myślą o jeszcze większych możliwościach przyszłego rozwoju.

„Obecnie zatrudniamy ponad 200 pracowników, a docelowo ma być 450 osób. Zakład jest zbudowany w oparciu o duże możliwości rozwoju w przyszłości i nie jest wykluczone, że ta liczba jeszcze wzrośnie. Ponad 30-hektarowa działka i infrastruktura pozwalają na swobodne powiększenie mocy produkcyjnych o kolejne technologie i linie” – powiedział Dudziński w rozmowie z ISBnews.

Pierwsze trzy linie są w fazie rozruchu, ale produkują już na rynek Polski i zagraniczne.

„Produkujemy obecnie na trzech liniach, z czasem włączymy dwie kolejne. Musimy pamiętać, że mamy nowoczesną technologię, zbudowaną w oparciu o nasze dotychczasowe najlepsze doświadczenia i całkowicie nową, świetną załogę, która ze wsparciem innych funkcji i pracowników istniejących zakładów (bardzo za to dziękuję) buduje własny know-how w zakresie obsługi tych linii” – podkreślił lider projektu.

„Mamy plan uruchomienia łącznie ośmiu linii. Dalszy rozwój tego zakładu to kwestia tego, jak będzie się kształtował przyszły wolumen. Jakie będzie zapotrzebowanie innych rynków na nasze produkty i jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie, bo to decyduje o wzroście” – wyjaśnił.

PepsiCo ocenia, że polski rynek przekąsek i rynki sąsiednie mają duży potencjał.

„Tutaj [w Polsce] kultowe przekąski PepsiCo cieszą się niegasnącym powodzeniem. Nowy zakład będzie [też] eksportować produkty m.in. do Niemiec. Tam mamy możliwość istotnie powalczyć o uznanie niemieckich konsumentów, gdyż oferujemy im wartościowe, zdrowe produkty z mniejszą zawartością soli i tłuszczu – one zyskują obecnie na popularności” – powiedział.

„Od zawsze bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do konsumenta, świadomie budujemy marki i stawiamy przede wszystkim na jakość. Oczywiście sytuacja makroekonomiczna jest określona, natomiast cieszymy się z tego, że jesteśmy liderem w słonych przekąskach na rynku polskim” – podsumował Dudziński.

W ubiegłym tygodniu PepsiCo otworzyło w Świętem k/Środy Śląskiej piąty zakład produkcyjny w Polsce. Inwestycja o wartości ponad 1 mld zł przyczyni się do rozszerzenia asortymentu oraz zwiększenia skali produkcji skierowanej docelowo na 20 rynków europejskich, poinformowali wtedy przedstawiciele firmy.

Jest to najbardziej zrównoważony środowiskowo, zaawansowany technologicznie i innowacyjny obiekt PepsiCo w Unii Europejskiej, podkreślało PepsiCo. Wartość rozwiązań środowiskowych zastosowanych w zakładzie to 30,3 mln zł.

W pierwszej fazie produkcji zakład dysponuje 3 liniami produkcyjnymi. Dwie linie posłużą do produkcji chipsów ziemniaczanych Lay’s (PC), a trzecia produkować będzie po raz pierwszy w Polsce nachosy Doritos.

Według PepsiCo, zakład stanowi wzorcowy przykład Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Nowatorskim rozwiązaniem jest system odzysku ciepła z procesu smażenia ziemniaków. Wygenerowana moc to 3 MW, co stanowi 60% ciepła niezbędnego do ogrzania całego budynku. Procesy technologiczne zasilane są wyłącznie z zielonych źródeł. Zakład korzysta z elektrycznego kotła parowego o mocy 3,2 MW, co znacząco zmniejsza jego ślad węglowy. Wytwarzając produkty z surowców naturalnych zakład spożywczy generuje duże ilości biogazu, który pozyskiwany jest również w procesie oczyszczania ścieków. 100% tego biogazu używane jest w zakładzie do ogrzania budynku oczyszczalni. Zgodnie z założeniami powtórnego użycia, nawet skrobia z procesu obróbki ziemniaka będzie odzyskiwana w wirówce i sprzedawana jako surowiec np. do przerobienia na paszę dla zwierząt.

Generalny wykonawca – Budimex – podkreślił, że fabryka zrealizowana dla PepsiCo to największy obiekt przemysłowy branży spożywczej jaki realizował.

PepsiCo od ponad 30 lat inwestuje na polskim rynku, a otwarcie nowego obiektu jest przypieczętowaniem działalności organizacji w naszym kraju, podkreśla firma. Od lat funkcjonują w Polsce 4 zakłady, produkujące przekąski w Grodzisku Mazowieckim oraz Tomaszowie Mazowieckim i rozlewające napoje w Michrowie oraz w Żninie. W 2020 roku firma otworzyła Centrum Usług Biznesowych w Krakowie. Obecnie PepsiCo zatrudnia w Polsce ponad 4000 osób. Przychody wszystkich spółek Grupy Pepsico w Polsce wyniosły 4,4 mld zł w 2021 roku.

PepsiCo jest obecne w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży uzupełniającej się oferty produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez marki Lays, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker i SodaStream, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2022 roku ponad 86 mld USD.

Źródło: ISBnews