Generalny dyrektor ochrony środowiska zakończył konsultacje merytoryczne z państwami w ramach procedury transgranicznej dla budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, podały Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).

„Zakończenie merytorycznej wymiany uwag oraz spotkań z krajami, które o to poprosiły, to bardzo ważny etap postępowania środowiskowego. Jesteśmy transparentni, umożliwiając innym państwom przekazanie Polsce nurtujących ich pytań związanych z inwestycją, udzielając szczegółowych odpowiedzi i spełniając tym samym zapisy konwencji z Espoo. Cieszę się, że wszystkie nasze informacje i wyjaśnienia zostały zaakceptowane, a inne kraje rozumieją nasze potrzeby i plany oraz że bardzo sprawnie uczestniczyły w konsultacjach merytorycznych dotyczących oddziaływania tego projektu na środowisko” – powiedziała pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, cytowana w komunikacie.

W konsultacjach transgranicznych w sumie brało udział 14 państw, w tym: sąsiadujące z Polską, znajdujące się w regionie Morza Bałtyckiego lub wcześniej zgłaszające chęć udziału w procedurze. Czechy, Finlandia i Holandia nie zgłosiły uwag lub pytań do raportu środowiskowego przygotowanego przez PEJ i w pełni przyjęły jego założenia oraz wyniki analiz popierając tym samym dążenia Polski do rozwoju energetyki jądrowej. Uwagi w formie pisemnej zgłosiły natomiast: Austria, Białoruś, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina oraz Węgry, wymieniono.

Na prośbę czterech państw – Austrii, Danii, Łotwy i Niemiec – strona polska zorganizowała w Warszawie międzyrządowe konsultacje transgraniczne w formie spotkania ekspertów w trybie art. 5 konwencji z Espoo. Te zakończyły się uzgodnieniem stosownego protokołu ze spotkania, potwierdzając tym samym brak dalszych pytań lub wątpliwości dotyczących oddziaływania elektrowni jądrowej.

„To niewątpliwie ogromy sukces naszej spółki, jako inwestora elektrowni oraz jednocześnie podmiotu, który przygotował raport oceny oddziaływania na środowisko i raport transgraniczny dla pierwszej tego typu inwestycji w Polsce. Jestem przekonany, że zaangażowanie zarówno pracowników spółki, jak i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska miały istotny wpływ na sprawny przebieg całej procedury transgranicznej” – dodał p.o. prezesa PEJ Łukasz Młynarkiewicz.

Zakończenie merytorycznych uzgodnień transgranicznych nie oznacza zakończenia procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej. Postępowanie prowadzone przez GDOŚ przewiduje również konsultacje społeczne. Kolejną decyzją administracyjną, o którą będą ubiegały się PEJ, jest tzw. decyzja lokalizacyjna.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu jest jedną z dwóch planowanych obecnie do wybudowania w ramach obowiązującego programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe.

Źródło: ISBnews