PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zaktualizowały plan postępowań przetargowych na ten rok, zgodnie z którym zamiast pierwotnie zakładanych 16 mld zł, łączna wartość ogłoszonych postępowań osiągnie 27 mld zł, podał zarządca infrastruktury kolejowej. Plan przetargowy na 2026 r. zakłada 9,5 mld zł.

„Do końca 2025 roku planowane jest ogłoszenie jeszcze dwóch dużych postępowań, o wartości przekraczającej 100 mln zł każde. Pierwsze z nich dotyczy przebudowy odcinka LOT-B1-1 Sitkówka Nowiny – Miąsowa, natomiast drugie obejmuje zabudowę systemu ETCS poziom 2 na linii kolejowej nr 351 Poznań – Szczecin. Oba zadania mają istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu pociągów oraz rozwoju nowoczesnych rozwiązań w polskiej infrastrukturze kolejowej” – czytamy w komunikacie.

Plan przetargowy na 2026 rok zakłada z kolei 9,5 mld zł. Największe przetargi zostaną ogłoszone już w I kwartale. W tym czasie zaplanowano m.in. ostatnie postępowania dla kluczowego projektu Podłęże – Piekiełko, należącego do największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce. Rok 2026 będzie okresem, w którym na całym projekcie będą prowadzone prace budowlane, z wyjątkiem odcinków już oddanych do użytkowania, takich jak Chabówka – Rabka Zaryte, podano także.

„Na kolejny kwartał zaplanowano przetargi, które umożliwią wygodniejsze i bezpieczniejsze podróże koleją z Orzesza do Tychów i możliwość uruchomienia nowego połączenia kolejowego z Tychów do Bierunia. Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskają szybsze i wygodniejsze połączenia, co ma szczególne znaczenie w kontekście rozwoju transportu publicznego w województwie śląskim. W II kwartale ogłoszony będzie także przetarg na budowę nowej łącznicy kolejowej w sąsiedztwie stacji Jaworzno Szczakowa, dzięki której skróci się czas przejazdu na trasie Kraków – Olkusz” – czytamy dalej.

W III kwartale przetargi obejmą przebudowę stacji Psary. To fragment Centralnej Magistrali Kolejowej i jej powiązań. Modernizacja, dzięki stworzeniu bezkolizyjnego połączenia CMK z linią kolejową w kierunku Krakowa, umożliwi kursowanie większej liczby pociągów oraz skróci czas podróży w relacji Warszawa – Kraków.

W IV kwartale planowane są kolejne ważne inwestycje. Obejmą one rewitalizację kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390 i 236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, budowę połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice oraz realizację robót budowlanych w ramach Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej, zapowiedziano.

„Oprócz postępowań dotyczących realizacji robót budowlanych, PLK SA planują również ogłoszenie szeregu przetargów na opracowanie dokumentacji projektowej. W 2025 roku przygotowywane będą m.in. projekty modernizacji odcinków Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna, Pruszcz Gdański – Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz oraz Będzin – Zawiercie, a także koncepcje budowy łącznicy w Kostrzynie nad Odrą i mijanek na odcinku Władysławowo – Hel. W planach jest również przygotowanie dokumentacji dla obiektów mostowych na linii kolejowej nr 370 Zielona Góra Główna – Nowogród Osiedle” – podały także PLK.

W 2026 roku planowane jest rozszerzenie działań projektowych o takie zadania, jak rozbudowa linii kolejowej nr 289 Legnica – Lubin – Rudna Gwizdanów, budowa łącznicy Jaktorów – Grodzisk Mazowiecki, prace na odcinku linii nr 181 Wieluń – Kępno oraz opracowanie dokumentacji dla odcinka Tumlin – Sitkówka Nowiny. Dokumentacje projektowe obejmą ponadto projekty ograniczenia oddziaływania akustycznego na wybranych liniach kolejowych w rejonie Warszawy oraz przygotowanie rozwiązań dla odcinka Świnoujście – Szczecin Dąbie – Szczecin Podjuchy, wymieniono.

Źródło: ISBnews