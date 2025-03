Przeterminowane zobowiązania siłowni, klubów sportowych i trenerów personalnych przekroczyły 36 mln zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Najbardziej pogorszyła się sytuacja trenerów – ich zaległości wzrosły z 8,1 do 11,3 mln zł.

Jak pokazują dane KRD, na jeden podmiot przypadają średnio trzy przeterminowane zobowiązania finansowe o wartości 25,4 tys. zł. Łączne zadłużenie siłowni i klubów fitness w Polsce wynosi 36 mln zł. To kwota wyższa niż w minionym roku, jednak na ten wzrost zapracowali głównie trenerzy personalni, bo to ich długi najbardziej zwiększyły się w porównaniu do początku 2024 r., podano.

„Zadłużenie takich podmiotów, jak siłownie czy kluby fitness może wynikać z kilku czynników. Jednym z nich są rosnące koszty prowadzenia działalności. Rachunki za prąd, którego zużycie jest znaczne, a także koszty związane z wynajmem sporych powierzchni w dużych miastach na pewno są odczuwalne dla właścicieli siłowni. Kolejną trudnością są rosnące koszty pracownicze i duża konkurencja w branży” – powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Większość podmiotów, które borykają się z problemami finansowymi, działa w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Na samym Mazowszu 307 dłużników ma do spłaty łącznie ponad 10 mln zł. Na Śląsku 175 podmiotów jest zadłużonych na ponad 5 mln zł, a w Wielkopolsce dług siłowni i trenerów opiewa na kwotę 3,3 mln zł.

„Wśród wierzycieli klubów fitness i siłowni najwięcej jest podmiotów z branży finansowej i ubezpieczeniowej. Mają do odzyskania prawie 25 mln zł. Na pieniądze czekają także firmy telekomunikacyjne, którym branża fitness jest winna 2,8 mln zł, a także zarządcy nieruchomości z kwotą 2,2 mln zł” – czytamy dalej.

Z danych KRD wynika, że 2,7 tys. dłużników zalega branży fitness z zapłatą łącznie nieco ponad 5 mln zł. Prawie 2,9 mln zł długu wobec siłowni i klubów fitness mają spółki prawa handlowego. Natomiast blisko 1,3 mln zł należności wobec obiektów sportowych jest po stronie konsumentów, wskazano także w materiale.

Źródło: ISBnews