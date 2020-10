W związku z wejściem w życie ustawy, która umożliwi zwrot środków wpłaconych przez klientów organizatorom za wycieczki odwołane z powodu pandemii, rośnie zainteresowanie potrzebnym do obsługi tych zwrotów portalem prowadzonym przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG), podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który obsługuje Fundusz. W ciągu tygodnia na portalu przybyło kilkadziesiąt tysięcy kont służących do składania wniosków, podał UFG.

Dzisiaj weszła w życie Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej przepisami, obsługę wniosków składanych przez podróżnych oraz ich weryfikację na podstawie danych przesyłanych przez organizatorów imprez turystycznych będzie prowadził Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Składanie wniosków możliwe będzie wyłącznie poprzez stronę Funduszu, za pomocą uprzednio założonego konta użytkownika, wyjaśniono w komunikacie.

„Rośnie zainteresowanie portalem UFG/TFG. Jak podają przedstawiciele Funduszu, można teraz mówić o setkach tysięcy wejść na strony portalu, z czego większość przypada najprawdopodobniej na kwestie związane ze zwrotami środków wpłaconych na imprezy odwołane z powodu COVID-19. Takie zainteresowanie przekłada się również na wzrost liczby zakładanych kont. W ciągu tygodnia przybyło ich kilkadziesiąt tysięcy” – czytamy w komunikacie.

Ustawa umożliwiająca podróżnym zwrot środków za imprezy odwołane z powodu zagrożenia epidemicznego jest od dzisiaj obowiązującym prawem. Co istotne, ustawa dotyczy podróżnych, którzy nie otrzymali do tej pory zwrotu środków od organizatora imprezy turystycznej, nie otrzymali w zamian vouchera, nie skorzystali z procedury „charge back”, nie otrzymali w zamian innej imprezy od organizatora i nie odebrali gotówki od agenta lub organizatora. Do złożenia wniosku są zatem uprawnieni podróżni, którzy nie otrzymali dotychczas żadnej rekompensaty za imprezę odwołaną z powodu pandemii. Zgodnie z treścią ustawy podróżni, którzy wystąpią o zwrot wpłaconych środków, będą musieli skorzystać z systemu teleinformatycznego utrzymywanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Aby skorzystać z możliwości zwrotu środków trzeba będzie założyć konto pod adresem www.tfg.ufg.pl, a następnie wypełnić wniosek dostępny wyłącznie na koncie użytkownika. Z powodu zagrożenia epidemicznego nie jest możliwa obsługa osobista podróżnych, ani obsługa tradycyjnej poczty, wyjaśniono w materiale.

„Z myślą o udzieleniu podróżnym niezbędnych informacji przygotowana została specjalna infolinia. Jest ona dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00, a jej numery to 22 445 12 34 lub 22 255 23 23. Na portalu Funduszu przygotowano również specjalną sekcję tematyczną. Będą w niej publikowane informacje związane ze zwrotami środków. W sekcji można znaleźć i pobrać instrukcję zakładania konta, a także zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Znajduje się tam również treść ustawy regulującej zwrot środków z tytułu imprez odwołanych przez zagrożenie pandemiczne oraz informacje dla przedsiębiorców turystycznych” – czytamy dalej w informacji.

Źródło: ISBnews