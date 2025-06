Agencja Uzbrojenia zatwierdziła dokumentację wynikową C w ramach realizacji umowy z Creotech Instruments na wytworzenie i dostawę Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi (SSOZ) „Mikroglob”, podała spółka. Creotech zakończył tym samym realizację fazy C, za którą łącznie przysługuje spółce wynagrodzenie w wysokości 20,03 mln zł netto, w tym 16,01 mln zł netto tytułem dostarczonej dokumentacji oraz 4,02 mln zł netto tytułem realizacji kamienia milowego projektu „Mikroglob” tj. realizacji umowy z podmiotem trzecim na wyniesienie satelitów Mikroglob. Zatwierdzenie dokumentacji wynikowej C oznacza również rozpoczęcie fazy D umowy.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews