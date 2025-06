Rada nadzorcza Energi wyłoniła zarząd spółki na nową, VIII wspólną kadencję, z prezesem Sławomirem Staszakiem, podała spółka.

„Rada ponownie powierzyła pełnione funkcje dotychczasowym członkom zarządu. Ich powołanie nastąpi dzień po walnym zgromadzeniu Energi SA, zatwierdzającym sprawozdania finansowe spółki za rok obrotowy 2024. Jednocześnie rozstrzygnięty został konkurs na czwartego członka zarządu, którym został Michał Gołębiowski. Obejmie on nową funkcję od 1 lipca” – czytamy w komunikacie.

Sławomir Staszak będzie kontynuował swoją pracę na stanowisku prezesa zarządu, a Magdalena Kamińska jako wiceprezes zarządu ds. finansowych. Piotr Szymanek i Michał Gołębiowski obejmą stanowiska wiceprezesów zarządu Energi, wskazano w materiale.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Źródło: ISBnews