Rada nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica powołała następujące osoby w skład zarządu XXI kadencji, rozpoczynającej się z dniem 30 czerwca 2022 r. i trwającej 3 lata: Leszek Szafran (powołany na prezesa zarządu), Marko Nahtigal, Ireneusz Maksymiuk i Anna Winiarska-Miśkowiec (powołani na członków zarządu), podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company.

Źródło: ISBnews