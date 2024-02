Rada nadzorcza Gobarto powołała na stanowisko prezesa zarządu w kolejnej VIII kadencji dotychczasowego prezesa Marcina Śliwińskiego, podała spółka. Członkowie zarządu nowej VIII kadencji powołani zostali na trzyletnią wspólną kadencję, która trwać będzie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2027 roku.

Do zarządu spółki na kolejną kadencję powołano także dotychczasowych członków na stanowiska wiceprezesów: Katarzynę Goździkowską-Gaztelu, Rafała Oleszaka i Karola Ludwińskiego, podano także.

Gobarto należy do grupy kapitałowej Cedrob, która prowadzi działalność przede wszystkim na rynkach: produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego i wędlin, produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa wieprzowego i wędlin oraz hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, a także w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich, produkcji piskląt sztucznie lężonych, hodowli trzody chlewnej i uprawy zbóż. Gobarto jest częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej.

