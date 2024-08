Rada nadzorcza MLP Group powołała Radosława T. Krochtę do zarządu kolejnej kadencji na funkcję prezesa zarządu, podała spółka. Ponadto RN powołała Michaela Shapiro do zarządu kolejnej kadencji na funkcję wiceprezesa oraz Monikę Dobosz i Agnieszkę Góźdź do zarządu na funkcję członka zarządu.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 360,8 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews