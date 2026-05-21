Rada nadzorcza Mo-Bruku powołała z dniem 1 czerwca 2026 r. w skład zarządu kolejnej IV kadencji osoby dotychczas pełniące funkcje: Henryka Siodmoka na stanowisko prezesa oraz Andrzeja Rytkę, Rafała Michalczuka, Lecha Dubińskiego i Andrzeja Stasieckiego na stanowiska wiceprezesów zarządu, podała spółka.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami – zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych.

Źródło: ISBnews