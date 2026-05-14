Rada nadzorcza Mostostalu Zabrze powołała do zarządu spółki Dariusza Pietyszuka na stanowisko prezesa oraz Witolda Grabysza i Marka Kaczyńskiego na stanowiska wiceprezesów na nową, wspólną trzyletnią kadencję, podała spółka.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,22 mld zł w 2025 r.

