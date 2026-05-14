Rada nadzorcza Onde powołała w skład zarządu spółki na nową, wspólną 3-letnią kadencję, rozpoczynającą się 14 maja 2026 r., Pawła Przybylskiego, powierzając mu funkcję prezesa zarządu, oraz Bartosza Sobolewskiego, Pawła Średniawę i Marka Marca, powierzając im funkcję wiceprezesów, podała spółka.

Onde jest wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

