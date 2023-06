Rada nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej powołała na kolejną kadencję zarząd PGG w składzie: Tomasz Rogala – prezes zarządu, Rajmund Horst – wiceprezes zarządu do spraw produkcji, Adam Gorszanów – wiceprezes zarządu do spraw sprzedaży, Andrzej Paniczek – wiceprezes zarządu do spraw finansowych oraz Jerzy Janczewski – wiceprezes zarządu do spraw pracowniczych, podała spółka.

PGG jest największą firmą górniczą zatrudniającą 38,7 tys. pracowników.

Źródło: ISBnews