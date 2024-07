Zarząd PKP Intercity wśród celów na najbliższe miesiące umieścił działania mające na celu zwiększenie dostępności taboru i podniesienie punktualności pociągów, podała spółka w komunikacie na 100 dni kadencji nowego zarządu.

„W trakcie wakacyjnego szczytu przewozowego został pobity rekord przewozowy. 14 lipca pociągami PKP Intercity podróżowało blisko 283 tys. pasażerów. Popularność kolei jako środka transportu bezpiecznego i ekologicznego rośnie, dlatego zarząd PKP Intercity jest przekonany o potrzebie zapewnienia pasażerom najwyższego komfortu podróży zarówno w wakacje, jak i przez cały rok. Kończą się prace nad nowym rozkładem jazdy, który zacznie obowiązywać w grudniu. Zapewni on bogatszą ofertę połączeń – ich liczba zwiększy się o 12% – oraz atrakcyjne czasy przejazdów. Na niektórych trasach pociągi będą jeździły cyklicznie, w stałych odstępach godzinowych. Aby obsłużyć nowe połączenia, PKP Intercity podejmuje działania mające na celu zwiększenie dostępności eksploatowanego taboru, zwłaszcza wagonów oraz elektrycznych zespołów trakcyjnych. Trwają także odbiory kolejnych lokomotyw Griffin produkowanych przez nowosądecki Newag. Ważnym celem jest również podniesienie punktualności pociągów PKP Intercity” – czytamy w komunikacie.

Zadaniem długoterminowym zarządu jest przygotowanie spółki do liberalizacji rynku przewozów w Polsce, która ma nastąpić po 2030 roku. W tym celu aktualizowana jest strategia taborowa i planowane są nowe inwestycje, m.in. zakup piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz pociągów poruszających się z prędkością minimum 250 km/h, które uzupełnią ofertę Pendolino. Trwają bardziej intensywne prace nad unowocześnianiem stacji postojowych. W efekcie podniesiony zostanie standard obsługi taboru i zoptymalizowanie przygotowania pociągów do tras, podano także.

Nowy zarząd PKP Intercity został powołany 19 kwietnia 2024 roku, przypomniano.

„Głównym jego celem krótkookresowym było zapewnienie pasażerom jak największej liczby miejsc w pociągach, podczas szczytów przewozowych: w długi majowy i czerwcowy weekend oraz w trakcie wakacji. Szybko podjęto działania mające na celu podniesienie dostępności taboru. Przeprowadzone zostały rozmowy z producentami pojazdów, aby przyśpieszyć ich dostawy. Od tego momentu zostało odebranych i wdrożonych do ruchu 9 lokomotyw Griffin, a kolejne są w trakcie odbioru. Jednocześnie spółka powiększyła park taborowy o 13 lokomotyw, korzystając z pojazdów należących do innych przewoźników. Zwiększono także liczbę sprawnych wagonów z 1 224 do blisko 1 300. Podwyższyła się dostępność elektrycznych zespołów trakcyjnych – obecnie wynosi ona około 87%. Większa ilość taboru oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów pozwoliło na uruchomienie dodatkowych pociągów. Wzmocniono 3 122 pociągów 4730 wagonami i zrealizowano 87 przejazdów składów Pendolino, Flirt i Dart w podwójnym zestawieniu” – wymieniono w materiale.

Z kolei w lipcu PKP Intercity podpisało 2 umowy na zakup nowego taboru. Kontrakt z Newagiem o wartości 3 mld 364 mln zł brutto dotyczy zamówienia 35 dwunapędowych zespołów trakcyjnych. Nowe pojazdy pozwolą nie tylko na przywrócenie części połączeń, ale też rozbudowanie oferty przewozowej na liniach niezelektryfikowanych. Natomiast umowa z H. Cegielski – Fabryką Pojazdów Szynowych obejmuje dostawę 300 wagonów osiągających prędkość 200 km/h oraz zaprojektowanych w nowym standardzie. Zamówienie może zostać powiększone o kolejne 150 pojazdów. Wartość kontraktu bez rozszerzenia wynosi blisko 4 mld 239 mln brutto zł, a pierwsze wagony trafią na tory już w 2026 roku.

PKP Intercity podpisało także umowę na największą inwestycję infrastrukturalną, czyli budowę zaplecza technicznego wraz z nowoczesną myjnią, które powstanie w Przemyślu, w dzielnicy Bakończyce. Wykonawca, konsorcjum firm KZN Rail i Wadoma W. Małkowiak, W. Bodzion, zrealizuje zamówienie za kwotę 339 mln zł brutto. Po wielu latach ogłoszony został również przetarg na budowę nowej lokomotywowni na bocznicy kolejowej Warszawa Grochów. W ramach inwestycji powstanie m.in. myjnia dla lokomotyw oraz stanowisko do diagnostyki taboru kolejowego, w tym do badania nacisków zestawów kołowych na szynę, czytamy również.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2023 r. miał ok. 68 mln pasażerów.

Źródło: ISBnews