Zarząd Portu Gdynia ogłosił przetarg na wybór partnera prywatnego, który zajmie się budową Portu Zewnętrznego. To największa inwestycja w Polsce, która powstanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), a jednocześnie największy tego typu projekt rządowy. Jego wartość szacowana jest na 3,5 mld zł, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR).

„To bardzo ważny projekt dla rynku PPP. Realizacja tej inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego pokazuje, że dziś, w czasach nie najłatwiejszych dla gospodarki, skutecznie korzystamy z różnych źródeł finansowania inwestycji publicznych. Mimo pandemii nie zwalniamy prac, a postępowanie na wybór partnera prywatnego zostało ogłoszone zgodnie z zapowiadanym terminem. Spodziewamy się zainteresowania międzynarodowych inwestorów branżowych i finansowych” – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

Rozbudowa Portu Gdynia to jedna z inwestycji wynikających ze zobowiązań przyjętych w „Polityce rządu w zakresie rozwoju rynku PPP”.

W przygotowania projektu do realizacji w formule PPP jest zaangażowane Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. U wejścia do obecnego portu w Gdyni ma powstać nowy głębokowodny terminal kontenerowy. Wartość inwestycji ma wynieść ok 3,5 mld zł. Będzie to największy dotychczas projekt rządowy realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Port, wyposażony w intermodalny terminal kolejowy, będzie służył do przeładunku kontenerów. Inwestycja ma umożliwić obsługiwanie największych statków o długości nawet 430 metrów. Aby ułatwić dostęp do Portu Zewnętrznego, planowana jest budowa 130 km linii kolejowych. Ma też powstać miejsce do składowania komponentów morskich farm wiatrowych.

Pojemność terminala według wstępnych założeń może wynieść nawet 2,5 mln TEU, czyli jednostek służących do określania pojemności portów.

Dzięki tej inwestycji w samym porcie ma powstać 700 nowych miejsc pracy, a w otoczeniu branżowym ponad 4 tys.

W listopadzie 2019 roku zarząd Portu Morskiego Gdynia podpisał umowę na doradztwo z konsorcjum trzech firm – EY, Databout oraz Domański, Zakrzewski Palinka. Ich zadaniem jest wsparcie zarządu w procesie prowadzącym do zawarcia i realizacji umowy z partnerem prywatnym.

Prace doradców są współfinansowane ze środków resortu funduszy i polityki regionalnej, a zespół ekspertów MFPR bierze udział w pracach doradców wspólnie z zespołem Portu Gdynia.

Na mocy przetargu w 2023 roku zostanie wybrany partner prywatny, z którym Port Gdynia podpisze umowę PPP. Zgodnie z planem roboty budowlane rozpoczną się w 2025 roku i wraz z etapem wyposażenia terminala mają potrwać do 2028 roku, kiedy to planowane zakończenie inwestycji.

