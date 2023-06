Rada nadzorcza Seco/Warwick powołała na nową wspólną kadencję z dniem 7 czerwca następujące osoby: Sławomira Woźniaka na prezesa zarządu, Bartosza Klinowskiego na członka zarządu, Piotra Walaska na członka zarządu i Earla Good na członka zarządu, podała spółka.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,7 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews