Zwyczajne walne zgromadzenie Sunex podjęło uchwałę o powołaniu zarządu na nową 5-letnią kadencję w składzie: Romuald Kalyciok – prezes zarządu oraz Marek Kossmann – członek zarządu, podała spółka.

Sunex jest producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Firma powstała w 2002 roku w Raciborzu. Oferuje m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, systemy montażowe, systemy połączeniowe, zasobniki, grupy pompowe, stacje wymiany ciepła, regulatory solarne. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

