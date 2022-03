ZE PAK jest gotowy do podjęcia się w trybie natychmiastowym modernizacji i uruchomienia linii energetycznej 750 kV łączącej Polskę z Ukrainą na odcinku polskim oraz przesyłu energii do Ukrainy, podała spółka.

„Zgodnie z informacjami medialnymi i publicznymi wypowiedziami Hermana Hałuszczenki, ukraińskiego ministra energetyki, Ukraina zwróciła się do krajów europejskich z wnioskiem o pilne zsynchronizowanie jej systemu energetycznego z siecią operatorów Unii Europejskiej. Potrzebne są do tego połączenia Ukrainy z krajami Unii Europejskiej. Polska może to zrobić m.in. poprzez istniejącą, ale niedziałającą obecnie linię 750 kV” – czytamy w komunikacie.

ZE PAK jest gotowy do podjęcia się w trybie natychmiastowym modernizacji i uruchomienia tej linii. Spółka złożyła już w tej sprawie wniosek do Polskich Sieci Elektroenergetycznych, podano także.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

