PAK PCE Fotowoltaika – spółka zależna Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) – zawarła z Polkomtelem piętnastoletnią umowę sprzedaży energii z farmy fotowoltaicznej, podała grupa. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii wyniesie ok. 300 mln zł.

„Umowa dotyczy sprzedaży energii elektrycznej oraz gwarancji pochodzenia energii wyprodukowanej przez farmę fotowoltaiczną o docelowej mocy zainstalowanej 70 MWp, zlokalizowaną na terenie gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim” – czytamy w komunikacie.

Projekt budowy farmy jest obecnie realizowany przez spółkę celową PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o., a jego zakończenie planowane jest na IV kwartał 2021 r.

„Umowa sprzedaży energii została podpisana na okres 15 lat z możliwością przedłużenia jej o kolejne 5 lat. Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach umowy dotyczy całego wolumenu wyprodukowanego w tym okresie przez farmę. Wolumen produkcji farmy w całym okresie działalności uzależniony będzie w głównej mierze od warunków nasłonecznienia oraz stopnia produktywności zainstalowanych urządzeń” – czytamy dalej.

Szacowany wolumen produkcji farmy w pierwszym roku działalności wyniesie około 68 tys MWh. Wyprodukowana energia będzie sprzedawana po stałej cenie, indeksowanej począwszy od 2023 roku o roczny wskaźnik inflacji. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii w skali 15 lat wyniesie około 300 mln zł.

„Podpisanie wieloletniej umowy sprzedaży energii z odbiorcą o stabilnej pozycji finansowej zabezpiecza strumień przychodów dla realizowanego projektu i uniezależnia go od bieżących wahań na rynku energii. Takie rozwiązanie, zbliżone w swojej konstrukcji do aukcji dla odnawialnych źródeł energii, jest wysoce efektywne w procesie pozyskiwania finansowania dla wielkoskalowych projektów odnawialnych źródeł energii. Wypracowany model współpracy pomiędzy wytwórcą odnawialnej energii, a jej odbiorcą oraz coraz większe zainteresowanie komercyjnych odbiorców energii zabezpieczeniem jej dostaw po przewidywalnych cenach, stanowi potencjał do wykorzystania przy realizacji kolejnych projektów z obszaru produkcji energii z odnawialnych źródeł” – podsumowano.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews