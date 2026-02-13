PAK CCGT, spółka pośrednio zależna od ZE PAK, zawarł z DUON Dystrybucja umowę zapewniającą dostawy paliwa gazowego do bloku gazowo-parowego (CCGT) planowanego do uruchomienia w Turku, podał ZE PAK. Umowa została zawarta w oparciu o międzynarodowy standard EFET.

„Umowa została zawarta na okres pięciu lat. Po upływie tego okresu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny pięcioletni okres, chyba że którakolwiek ze stron złoży drugiej stronie pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu współpracy nie później niż na dwanaście miesięcy przed jej zakończeniem. Umowa nie przewiduje jakichkolwiek minimalnych wolumenów odbioru gazu po stronie PAK CCGT, nie przewiduje również żadnych klauzul typu 'take or pay’. Dostawy gazu będą realizowane do fizycznego punktu wyjścia z systemu przesyłowego zarządzanego przez Gaz-System” – czytamy w komunikacie.

Rozliczenia między stronami w ramach realizacji umowy będą oparte na indeksach rynku gazu Towarowej Giełdy Energii (TGE), tj. indeks TGEgasID (rynek śróddzienny gazu) oraz indeks TGEgasDA (rynek dnia następnego gazu), wskazano również.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi kolejny istotny krok w ramach strategicznego projektu spółki, jakim jest planowane uruchomienie wspomnianej jednostki CCGT w III kwartale 2027 roku, podkreślono.

Podstawowym przedmiotem działalności ZE PAK jest wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz produkcja i sprzedaż ciepła. Spółka wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych. Zdecydowała się stopniowo wygaszać swoją działalność związaną z wytwarzaniem energii z węgla brunatnego i uczestniczyć w szeregu projektów koncentrując swoją przyszłą działalność w obszarze niskoemisyjnych oraz neutralnych emisyjnie źródeł energii. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

Źródło: ISBnews