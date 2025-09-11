ZE PAK w wyniku aukcji uzupełniającej na rynku mocy na rok dostaw 2026, w której uczestniczyły aktywa z Grupy, zawarł umowę na 409 MW obowiązku mocowego (OM) dla bloku nr 9 w Elektrowni Pątnów, podała spółka.

„Wygrana w aukcji oznacza, że moc dyspozycyjna wynikająca z OM będzie pozostawała w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu lub do dostawy określonej mocy do systemu w okresie objętym umową mocową” – czytamy w komunikacie.

Podstawowym przedmiotem działalności ZE PAK jest wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej oraz produkcja i sprzedaż ciepła. Spółka wytwarza energię ze źródeł konwencjonalnych. Zdecydowała się stopniowo wygaszać swoją działalność związaną z wytwarzaniem energii z węgla brunatnego i uczestniczyć w szeregu projektów koncentrując swoją przyszłą działalność w obszarze niskoemisyjnych oraz neutralnych emisyjnie źródeł energii. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews