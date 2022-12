Zintegrowane Systemy IT do Zarządzania Produkcją to rozwiązania, które usprawnią działania w przedsiębiorstwie. Sprawdź co możesz zyskać.

Zintegrowane Systemy IT do Zarządzania Produkcją – ImFactory

Wciąż rozwijająca się technologia sprawia, że we wszystkich przedsiębiorstwach zachodzą pewne zmiany. Z reguły są to udogodnienia, które sprawiają, że dane czynności można wykonać lepiej, sprawniej i dokładniej. Dzięki takim rozwiązaniom jest możliwe obniżenie kosztów produkcji, większa wydajność oraz utrzymanie dobrej pozycji na rynku.

Zintegrowany system zarządzania produkcją to bardzo wygodne rozwiązania, które scalają wewnętrzne procesy i umożliwiają dostęp do danych o zasobach poprzez użycie jednego narzędzia. Zintegrowane systemy informatyczne znacząco podnoszą wydajność oraz efektywność produkcji, co za tym idzie, zwiększa się przewaga rynkowa danej firmy wśród konkurencji.

Firma ImFactory dostarcza Zintegrowane Systemy IT do Zarządzania Produkcją, które obejmują zakres systemu klasy MES, systemy do planowania produkcji APS, a także integracje systemów IT.

System MES

System MES, to system komunikacji oraz informowania obszaru produkcji. Wykorzystuje oprogramowanie, technologie informatyczne, urządzenia elektroniczne. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie zebranymi danymi produkcyjnymi, a celem synchronizacja organizacyjna warstwy produkcyjnej, operacyjnej oraz zarządczej.

System MES może działać w manualnej formie, półautomatycznej, bądź automatycznej. Jeśli wdrożysz system MES w swojej firmie, pozwolisz na zwiększenie efektywności wykorzystania parku maszynowego. Rezultatem będzie niwelowanie problemów związanych z obniżoną dostępnością, realizowane poprzez identyfikację przyczyn zatrzymań, a także określenie ilości mikroprzestojów oraz ich łącznego czasu.

Specjalistyczne moduły do AVEVA MES

ImGo – zarządzanie oraz rozliczania zadań w zespołach

Jest to system cyfrowego, a także mobilnego obiegu informacji oraz ich raportowania. Kompleksowe rozwiązanie łączy ze sobą najlepsze praktyki pośród narzędzi, procesów oraz ludzi. Pozwala na przełożenie celów oraz planów, które dotyczą zasobów przedsiębiorstwa na codzienne zadania.

ImDiagnostics – narzędzie do automatycznego zbierania danych

Narzędzie umożliwia zbieranie danych procesowych na bieżąco z poszczególnych stanowisk produkcyjnych, a następnie ich wygodną analizę. Dzięki ImDiagnostics, możliwe staje się poprawianie efektywności zasobów produkcyjnych dzięki zaawansowanej diagnostyce dostępności maszyn.

Zebrane dane pozwalają ustalić rzeczywisty czas pracy poszczególnej maszyny oraz jej przestoju. Analiza pomiarów umożliwia wychwycenie nieprawidłowości. W następnym etapie można przeprowadzić analizę usprawnień w procesach realizowanych na danych stanowiskach. Jest to tak zwana optymalizacja produkcji.

ImProdis – planowanie potrzeb materiałowych

Jest to informatyczny wskaźnikowy system analityczno-raportowy. Dodatkowo zawiera zestaw szkoleń oraz warsztatów wspierający w przeprowadzeniu zmiany w organizacji, która polega na na wdrożeniu i cyfryzacji systemu wskaźnikowego. Może to być również optymalizacja systemu już istniejącego.

ImPortal – efektywna analityka biznesowa

System umożliwia automatyczne raportowanie wcześniej określonych, kluczowych wskaźników biznesowych, zawężonych obszarów lub poszczególnych maszyn.

ImPlan – planowanie produkcji

Jest to system informatyczny do harmonogramowania produkcji. Umożliwia prostą weryfikację trwania danych operacji, dostępności zasobów, priorytetów terminów realizacji zamówień, a także istniejących zagrożeń realizacji planów. System umożliwia również modyfikację harmonogramów graficznych. Przydatne dla każdej firmy, która stawia na planowanie oraz harmonogramowanie produkcji.

Artykuł sponsorowany