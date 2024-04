ZKS Ferrum – spółka zależna Ferrum – podpisał z konsorcjum w składzie Aldesa Construcciones Polska oraz China Civil Engineering Construction Corporation umowę na dostawę dwóch poziomych zbiorników na etylen, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dla Orlenu, podała spółka. Wartość umowy to ok. 5,2 mln euro netto (ok. 22,2 mln zł netto). Przewidywane terminy realizacji dostaw to koniec lutego i I połowa marca 2025 roku.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 885 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews