Zmiana minimalnej odległości z 500 na 700 metrów zniszczy potencjał energetyki wiatrowej, ocenia Amerykańska Izba Handlowa (AmCham).

„Dla firm amerykańskich inwestujących w Polsce kluczowe jest, aby polskie prawo odpowiadało na potrzeby biznesu. W obszarze odnawialnych źródeł energii przepisy powinny wdrażać rozwiązania służące efektywności energetycznej, zmniejszać koszty zielonej transformacji, wspierać inwestycje i służyć tworzeniu miejsce pracy. Odległość minimalna 500 metrów zapewnia optymalny rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Ingerencja w zaakceptowane w szerokich konsultacjach zapisy to sygnał dla inwestorów zagranicznych o braku stabilności regulacyjnej polskiego rynku” – powiedziała dyrektorka ds. prawnych i polityk publicznych w AmCham, cytowana w komunikacie.

W apelu skierowanym do premiera oraz parlamentu globalnych koncernów (wskazano, że z 500 na 700 metrów znacząco ogranicza potencjał energetyki wiatrowej na lądzie w nadchodzącej dekadzie, a co za tym idzie niewystarczającą ilość zielonej energii w sieci.

„Przy tak dużym zapotrzebowaniu na dodatkowe GW mocy z OZE, zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i polskich konsumentów, uważamy, że wszelkie próby ograniczenia dalszego rozwoju energetyki wiatrowej są dla Polski straconą szansą na przyciągnięcie nowych inwestycji, stworzenie nowych miejsc pracy i wykorzystanie pełnego potencjału jako europejskiego hubu dla wielu globalnych korporacji” – czytamy dalej.

Apel podpisały światowe giganty – Google, Mercedes, IKEA, Amazon, Siemens, Bosch, a także Amerykańska Izba Handlowa, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa, Cement Ożarów, Stowarzyszenie Producentów Cementu i Polska Izba Motoryzacji.

Na początku lutego br. Sejm znowelizował ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, wykreślając tzw. zasadę 10H, czyli zakazu budowania wiatraków w promieniu wyznaczonym przez dziesięciokrotność wysokości projektowanej elektrowni do zabudowy i zastępując ją odległością minimalną na poziomie 700 metrów. Jednocześnie Sejm odrzucił większość zgłoszonych poprawek, w tym te, które zakładały zarówno zmniejszenie odległości minimalnej do 500 metrów, jak i jej zwiększenie do 1 000 metrów.

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, które zakładają m.in. zmniejszenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowy do 500 m. Teraz ustawą ponownie zajmie się Sejm. Z porządku obrad na najbliższe posiedzenie wynika, że rozpatrzenie stanowiska Senatu w sprawie tej ustawy może wejść pod obrady Izby w przyszłym tygodniu.

Źródło: ISBnews