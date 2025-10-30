ING Bank Śląski spodziewa się pozytywnego wpływu – jeśli wejdzie w życie – podwyższonej stawki CIT dla banków w IV kw. br., poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk.

„Takich informacji w naturalny sposób nie podajemy, bo one mają również swój związek ze spodziewanymi wynikami finansowymi banku w przyszłym roku” – powiedziała Graczyk podczas konferencji prasowej, pytana o wpływ zmian w podatku na wyniki banku w 2026 r.

„Natomiast rzeczywiście jest jeszcze jeden efekt, który będzie widoczny w wynikach finansowych netto banków w momencie, gdy zostanie ogłoszona zmiana stawki. To jest przeszacowanie aktywów i zobowiązań w podatku odroczonym. […] W większości banków, w naszym banku również, pozycja netto podatku odroczonego jest aktywna, w związku z tym przeszacowanie po wyższych stawkach – i to jeszcze zmiennych w czasie – stanowi odpowiednie wyzwanie i trudność w dokładnym oszacowaniu. […] Ale tak naprawdę spodziewamy się, że przeszacowanie aktywów po tych wyższych stawkach spowoduje pozytywny wpływ na wyniki finansowe w 2025 roku, oczywiście wpływając pozytywnie na ROE” – powiedziała także.

„Co do zasady, jeżeli w IV kwartale te przepisy wejdą w życie, to nastąpi zmiana podatku odroczonego, która będzie ujęta w wynikach finansowych IV kwartału” – zakończyła.

ING Bank Śląski opublikował dziś wyniki. Odnotował 1112 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 1102 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2192 mln zł wobec 2260 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 598 mln zł wobec 582 mln zł rok wcześniej.

Bank podkreślił, że w minionym kwartale zanotował wzrost podstawowych danych dotyczących działalności. Zwiększył liczbę klientów detalicznych o 135 tys. do blisko 4,7 mln, a klientów korporacyjnych o 18 tys. r/r do ok. 590 tys. Osiągnął wzrost portfela kredytowego o 7% oraz dalszy przyrost depozytów klientów o 10%, a funduszy inwestycyjnych o 33%. W hipotekach w III kw. osiągnął rekordowe 5 mld zł w nowej sprzedaży (+46% więcej w ujęciu r/r). Jednocześnie bank osiągnął najwyższą w swojej historii kwartalną sprzedaż kredytów gotówkowych, która wzrosła 26% r/r. Po stronie kredytów dla podmiotów korporacyjnych wzrost jest mniej widoczny, ale był on odzwierciedleniem sytuacji w gospodarce i przedłużającego się oczekiwania na zwiększenie poziomu inwestycji, wyjaśniał prezes Michał Bolesławski.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 260,36 mld zł na koniec 2024 r.

