Rada nadzorcza Globe Trade Centre (GTC) powołała Zoltána Fekete na prezesa zarządu ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka.

„Pan Fekete był członkiem i przewodniczącym rady nadzorczej spółki w okresie 23 czerwca 2020 r. do 11 marca 2022 r. Pan Zoltán Fekete jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Eötvös Lorand i posiada tytuł MBA w dziedzinie bankowości uzyskany na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w międzynarodowej bankowości inwestycyjnej i funduszach private eqity. Jako bankier inwestycyjny pracował dla HSBC London, Credit Suisse First Boston w Budapeszcie, Londynie i Izraelu. W trakcie swojej kariery zawodowej Fekete przeprowadził wiele IPO, transakcji fuzji i przejęć oraz inwestycji private equity w dziedzinie nieruchomości, technologii i nauk przyrodniczych. W okresie od listopada 2015 r. do marca 2022 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Optima Investment Ltd.” – czytamy w komunikacie.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2020 r. miała ok. 160 mln euro przychodów z najmu i usług.

Źródło: ISBnews