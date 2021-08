Zortrax rozpocznie we wrześniu br. prace badawcze jako podwykonawca w ramach umowy zawartej pomiędzy Europejską Agencją Kosmiczną i Astroniką dotyczącej przeprowadzenia badań i testów mających na celu opracowanie technologii pokrywania powłokami metalicznymi wydruków 3Da, podała spółka. Astronika jako lider projektu będzie odpowiedzialna za skonstruowanie części instrumentów dla pracującej obecnie na powierzchni Marsa amerykańskiej sondy InSight.

„Zastosowanie druku 3D w branży lotniczej i kosmicznej to jeden z kluczowych kierunków, w którym rozwija się obecnie rynek. Współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną, a także z dwoma firmami, które razem z Zortrax są wykonawcami projektu, daje nam szansę na szybszą realizację jednego z głównych założeń strategii Zortrax. Spodziewamy się, że przełomowe technologie wypracowane w projektach takich, jak ten wkrótce trafią do drukarek, jakie mamy w sprzedaży, a co za tym idzie, do naszych klientów” – powiedziała prezes Zortrax Małgorzata Misiewicz, cytowana w komunikacie.

Trzecią firmą, która uczestniczy w projekcie, jest CRIDO R&D sp. z o.o. sp. k., która będzie odpowiedzialna za technologię nakładania na wydruki powłok metalicznych, podano również.

Całkowita wartość kontraktu wynosi 175 000 euro, a wartość części kontraktu, za którego realizację odpowiada Zortrax, wynosi 54 500 euro. Prace badawcze potrwają ok. 18 miesięcy.

„W zależności od przebiegu współpracy może ona być w przyszłości rozszerzana o kolejne kontrakty pomiędzy Zortrax a Europejską Agencją Kosmiczną” – czytamy dalej.

Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego. Zbudowała silną pozycję na rynku desktopowych urządzeń 3D, oferując swoim klientom również materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.

Źródło: ISBnews