ZUE zawarło umowę na podwykonawstwo w przebudowie linii tramwajowej w Daugavpils (Dyneburg), czyli drugim co do wielkości mieście na Łotwie. Wartość kontraktu netto to 1 mln euro, a termin zrealizowania prac został określony na koniec 2023 r., podała spółka. ZUE deklaruje, że będzie nadal z uwagą monitorować rynek łotewski.

„Podpisanie umowy na rynku łotewskim doskonale wpisuje się w przyjętą przez nas filozofię rozszerzania działalności o nowe rynki. Chcąc odpowiednio zdywersyfikować naszą działalność, od dłuższego czasu aktywnie monitorujemy zagraniczne rynki i składamy oferty poza granicami Polski. Efektem tych działań jest m.in. nasze prężne funkcjonowanie w Rumunii, gdzie wspólnie z naszym rumuńskim partnerem powołaliśmy konsorcjum, które w ub.r. pozyskało pierwsze kontrakty budowlane na modernizacje linii kolejowych. Łączna kwota zawartych dotychczas umów w Rumunii to ok. 966 mln zł, z czego 50% przypada na ZUE. Myślimy także o innych zagranicznych rynkach, czego najlepszym dowodem jest nasz nowy kontrakt na Łotwie” – skomentował prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

W ramach podpisanej umowy ZUE będzie podwykonawcą dla generalnego wykonawcy TILTS SIA, czyli jednego z największych i najważniejszych przedsiębiorstw budowlanych na Łotwie. Zadanie dotyczy przebudowy istniejącej linii tramwajowej nr 2 (od skrzyżowania ul. 18 listopada i Ventspils do ul. Jana). Zakres robót to demontaż oraz w 90% przeniesienie istniejących fundamentów oraz słupów trakcyjnych w inne miejsce. W konsekwencji wykonanych prac nowy ma być osprzęt oraz przewód jezdny, podano także.

„Choć rynek łotewski jest stosunkowo mały i koncentruje się na trzech miastach: Ryga, Daugavpils (Dyneburg) i Liepaja (Lipawa), to zamierzamy nadal go z uwagą monitorować i walczyć o nowe kontrakty. Zwłaszcza, że perspektywy są dobre, m.in. w Rydze planowana jest budowa nowej trasy tramwajowej w przeciągu 1-2 lat” – dodał Nowak.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 921,42 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews