ZUE podpisało ugodę z PKP Cargo Terminale w sprawie dotyczącej inwestycji prowadzonej pod nazwą „Budowa terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach”, podała spółka. Na podstawie ugody PKP Cargo Terminale wypłaci ZUE kwotę 9,9 mln zł brutto. Płatność będzie rozłożona na 69 rat, do grudnia 2031 roku. Pozew dotyczył braku uregulowania należności wynikającej z umownej klauzuli waloryzacyjnej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1,22 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews