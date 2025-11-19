ZUE zawarło z Zarządem Dróg Miasta Krakowa i spółką Trasa Łagiewnicka umowę na utrzymanie, konserwację i naprawy infrastruktury tramwajowej w mieście w latach 2025-2028 o wartości ryczałtowej netto 65,5 mln zł (80,5 mln zł brutto), podała spółka. Łączna kwota wynagrodzenia spółki może się zwiększyć do maksymalnie 193 mln zł brutto, ponieważ budżet zamawiającego uwzględnia zarówno prace wykonywane w ramach ww. wynagrodzenia ryczałtowego, jak i prace, które mogą zostać dodatkowo zlecone.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 1,22 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews